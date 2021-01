Tijd om de wilgen te knotten: zo doe je dat

Het is bijna een woord uit het verleden: knotten. Het knotten van wilgen en populieren was in het verleden heel gewoon op het platteland. Nu is het een soort immaterieel erfgoed, net als fierljeppen en klompendansen. Knotten is een vrijetijdsbesteding van mensen die een zittend leven leiden en zich in het weekend willen uitleven met snoeischaar en zaag. De knotboom heeft geen economische functie meer, maar je kunt verdedigen dat hij bij ons cultuurlandschap hoort. Daarnaast biedt hij nestgelegenheid aan bedreigde vogelsoorten, zoals de steenuil.

Gemengde border

Er zijn veel meer bomen die geknot kunnen worden, en op een andere manier gebruikt kunnen worden. Neem de wilg. Die hoeft niet langs een poldersloot te staan, maar kan net zo goed in de tuin gebruikt worden, bijvoorbeeld in een gemengde border van struiken en vaste planten. De wilg hoeft ook niet op 2 meter hoogte geknot te worden, zoals in het wild gebruikelijk is, maar kan ook op een stammetje van een halve meter staan. De gewone knotwilg, Salix alba, is niet bijster opwindend, maar Salix alba 'Sericea' heeft zilverachtig behaard blad; je zou hem de 'olijf van de Lage Landen' kunnen noemen. Daarnaast zijn er variëteiten met opvallend gekleurde twijgen, zoals 'Chermesina' met oranjerode en 'Vitellina' met gele takken in de winter. Knot deze op verschillende hoogten en combineer ze met een eveneens geknotte Salix daphnoides, met paarse, witberijpte takken. Naar deze combinatie kijk je de hele winter met plezier.

Eucalyptus

Het kan nog exotischer; zo langzamerhand komen we erachter dat er winterharde eucalyptussoorten zijn. Alleen - je moet ervoor naar een specialist. De eucalyptus die je nog weleens in tuincentra kunt kopen is Eucalyptus gunnii, en juist die soort is twijfelachtig winterhard. Zoek liever naar Eucalyptus pauciflora of E. niphophila. En plant vooral kleine boompjes. Als een eucalyptus te lang in een pot staat, draait de wortel door ruimtegebrek als een kurkentrekker en zo'n exemplaar verankert zich nooit meer goed in de grond.