Theo kreeg een telefoontje van z’n woningcorporatie: ‘Stront aan de knikker, dacht ik’

Nog weinig hulpvragen bij woningcorporaties in coronatijd

Corona heeft tot nu toe nog weinig vat op woningcorporaties. Bij sommige corporaties is er zelfs sprake van een daling van het aantal hulpvragen door huurders met betalingsproblemen, zo blijkt uit een rondgang van deze site langs woningcorporaties en de koepel van woningcorporaties Aedes.



,,We hebben geen signalen van woningcorporaties dat hulpvragen of huurachterstanden toenemen”, zegt een woordvoerder van Aedes. ,,Corporaties kiezen bewust voor persoonlijke oplossingen, voor maatwerk. Zo is een tijdelijke huurverlaging mogelijk of een betalingsregeling. Dat deden we al vóór corona en in deze tijd zeker ook.”



In augustus deed Aedes onderzoek onder corporaties, toen de gevolgen van de eerste golf inclusief de maatregelen ook al helder waren. Een half procent van de bewoners had toen om een regeling gevraagd. De huurachterstanden namen nauwelijks toe.



Vanwege de coronapandemie heeft met name een deel van de zzp’ers het financieel lastig. Ook zijn meer mensen afhankelijk geworden van een uitkering. Maar die uitkering is vaak niet voldoende om de vaste lasten te kunnen betalen. De verwachting was dat het aantal woninghuurders in de problemen zou toenemen, maar dit blijkt nog niet het geval.



Corporatie Sité Woondiensten zag een hele lichte stijging van het aantal hulpvragen. In december 2019 is met 106 huurders een betalingsregeling getroffen voor een totaalbedrag van 158.000 euro. Een jaar later is het aantal huurders met achterstanden gestegen naar 115, terwijl het totaalbedrag is gedaald naar 134.000 euro. ‘Een zeer klein aantal op ons totale bezit van circa 8000 woningen’, reageert Ester Helming namens Sité.



Wonion zag het aantal betalingsregelingen in een jaar tijd zelfs dalen van 105 naar 66. ‘Sinds de start van de coronacrisis zijn we extra alert op signalen, maar gelukkig zien we geen stijging van het aantal huurders met betalingsproblemen’, meldt Anna van der Veen van Wonion.