Theo en Annelies hebben een tuin van 54.000 m²: ‘Soms zie je sleepsporen van dassen, geweldig’

Hoe koop je in deze gekte nog een huis en waar? ‘De particu­lier doet meestal het raarste bod’

2 juni Een huis kopen: hoe doe je dat op een dolgedraaide woningmarkt waar dik overbieden het nieuwe normaal is? En waar kun je in deze regio nog terecht voor een huis met een beetje schappelijke prijs? Een verhaal over 'weloverwogen gokken’ en een mogelijke nieuwe uittocht naar Zoetermeer.