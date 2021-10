Tekort aan studentenwoningen opnieuw groter: 26.500 studenten zoeken nog woonruimte

Dit is nu het duurste plekje van Utrecht: 10.555 euro de vierkante meter voor piepklein apparte­ment

6 oktober Dat de huizenmarkt in Utrecht nog altijd oververhit is, blijkt wel uit de prijs voor dit appartement van 27 vierkante meter aan de Alexander Numankade: 285.000 euro. Dat is omgerekend 10.555 euro per vierkante meter. Daarmee is de vierkante meterprijs de grens van 10.000 euro gepasseerd.