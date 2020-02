Strijd tegen wantrouwen over WOZ-inschatting gaat door

Vorig jaar maakte een recordaantal mensen bezwaar tegen de waardebepaling van hun huis. Volgens Ruud Kathmann van de Waarderingskamer had de ‘lichte stijging’ in het aantal bezwaren te maken met de hoge huizenprijzen. ,,Mensen schrikken als ze zien dat hun huis in een jaar tijd soms wel meer dan 10 procent duurder is geworden.”

De Waarderingskamer en het Kadaster, beide onafhankelijke organisaties, concludeerden na een groot onderzoek dat de waardering door belastingorganisaties eigenlijk behoorlijk goed verloopt. Er is bij geen enkele gemeente sprake geweest van een systematische over- of onderwaardering van woningen. De WOZ-waarden van niet-verkochte woningen zijn wel enkele procenten lager, maar niet in grote aantallen.

WOZ en ozb

Onder andere de onroerende zaakbelasting (ozb) wordt berekend aan de hand van de waarde van woningen (WOZ). Zo betalen eigenaren van duurdere huizen ook meer belasting. Toch wordt de ozb onafhankelijk van de WOZ-ontwikkeling bepaald. Het is dus niet zo dat stijgende huizenprijzen invloed hebben op de hoogte van de belastingen. De WOZ geldt slechts als verdeelsleutel.



Gemeenten hebben er daarom geen enkel belang bij de waarde van woningen verkeerd in te schatten dan ze daadwerkelijk zijn. Toch worden er wel fouten gemaakt. Gemeenten vragen inwoners daarom contact op te nemen als ze het niet eens zijn over de waardebepaling van de woning. Bij gegronde argumenten wordt de waarde en dus ook de daaraan gekoppelde belastingen aangepast.

Dat de ozb en andere belastingen omhoog gaan is overigens wel een feit. Dat is de uitkomst van politiek beleid, weet Vereniging Eigen Huis. Gemeenten hebben meer inkomsten nodig om onder meer de zorgkosten in de hand te houden (Wmo en jeugdzorg).

Informatiebijeenkomst

Wie het niet eens is met de WOZ-aanslag, kan dit jaar voor het eerst naar een informatiebijeenkomst van belastingorganisatie BghU. BghU, dat namens een aantal gemeenten in de regio Utrecht en waterschap de Stichtse Rijnlanden de belastingen int, organiseert voor het eerst bijeenkomsten voor vragen over de WOZ-taxaties.

Quote We hopen dat vragen en bezwaren meer direct bij ons binnen komen Jan Vonk, directeur belastingorganisatie BghU ,,We gaan naar de burger toe’’, zegt adjunct-directeur Jan Vonk. ,,We hopen hiermee het vertrouwen terug te winnen in onze taxaties. De afgelopen jaren hebben mensen in toenemende mate no cure, no pay-bureaus ingeschakeld. We hopen dat vragen en bezwaren meer direct bij ons binnen komen.’’

Vergoeding

BghU heeft veel last van bedrijfjes die huiseigenaren helpen met bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Als een bezwaar niet volgens de wettelijke termijn wordt afgehandeld, heeft het bureau recht op een vergoeding. Vorig jaar was de belastingorganisatie er liefst 600.000 euro aan kwijt. Dat geld wordt uiteindelijk betaald door alle belastingbetalers.

Tijdens de bijeenkomsten in Zeist, De Bilt en Utrecht zijn taxateurs en medewerkers van dienstverlening aanwezig. Ook huiseigenaren uit de andere gemeenten zijn daar welkom. BghU hoopt dat met persoonlijk contact veel vragen worden opgehelderd.

Eenvoudige kwesties kunnen ter plekke worden opgelost. Ook bezwaar maken kan tijdens de bijeenkomst. Vonk: ,,Het bezwaarformulier op onze site om zelf eenvoudig en gericht bezwaar te kunnen maken, met name tegen de WOZ-waarde, is aanzienlijk uitgebreid en verbeterd.’’

Cijfers

Uit cijfers van de Waarderingskamer blijkt dat huizen en gebouwen in de gemeente Utrecht het hardst in waarde zijn gestegen: 12 procent. Ook de buurgemeenten hebben gemiddeld flink hogere WOZ-waarden.

Een hogere WOZ-waarde kan financiële voordelen hebben, legt financieel adviseur Ron Gielen uit. ,,Als je de financiering van je huis wilt verhogen, is een taxatie nodig die zo’n 500 euro kost. Als de WOZ-taxatie hoog genoeg is, hoef je niet zelf een taxatie te laten uitvoeren.’’