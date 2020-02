Storm op komst: dit is wat je moet doen om schade aan je huis te voorkomen

Storm of wateroverlast: wie bel je dan?

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112, meldt de brandweer. Denk aan instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten of een boom die dreigt over de openbare weg te vallen. Is er geen sprake van acuut gevaar en gaat het om schade aan de openbare ruimte, zoals een omgevallen boom in de berm, bel dan de gemeente. Is er een boom omgevallen in je tuin, dan onderneem je zelf actie.

Schade?

Of je opstalverzekering de stormschade vergoedt, hangt af van de vraag of het wel om een storm gaat, meldt vergelijkingssite Independer. Officieel spreken we van storm vanaf windkracht 9. Een verzekeraar vindt al dat het stormt bij windkracht 7 (14 meter per seconde). Dat is een voordeel, want windkracht 7 is al hard genoeg om schade aan je huis te veroorzaken.



Heb je stormschade aan je woning? Meld dit dan direct bij je verzekeraar of tussenpersoon, adviseert Independer. Zij kunnen jou verder helpen. Eventueel geeft je verzekeraar of tussenpersoon aan of je noodvoorzieningen kunt treffen om de schade niet groter te laten worden. Ook zal er een expert langskomen om de schade op te nemen.



Daarom is het belangrijk om de ontstane stormschade niet direct op te ruimen. De expert van je verzekeraar of tussenpersoon die langskomt, wil de schade goed op kunnen nemen. Ga ook niet de schade zelf herstellen. Het schadeherstel moet altijd gebeuren in overleg met je verzekeraar of tussenpersoon.