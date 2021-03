Sterkste stijging huizenprijzen in bijna 20 jaar, maar niet in deze vijf Brabantse gemeenten

De huizenprijzen in Nederland zijn het sterkst gestegen in bijna twintig jaar. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster waren koophuizen gemiddeld 10,4 procent duurder dan een jaar eerder. Die trend is ook in Brabant te zien, alhoewel daar in vijf gemeenten de verkoopprijzen juist zijn gedaald.

Dat is bijzonder, want die daling van de verkoopprijzen is in het hele land in slechts dertien gemeenten waarneembaar. Bij die dertien gemeenten horen Baarle-Nassau (29.600 euro goedkoper), Oosterhout (12.300 euro goedkoper), Oisterwijk (8.000 euro goedkoper), Boxtel (19.100 euro goedkoper) en Son en Breugel (12.900 euro goedkoper). Hoe het komt dat de verkoopprijzen daar juist gedaald zijn en niet zijn gestegen zoals in bijna de rest van het land, is gissen.

Coronadip

Woningen gingen vorig jaar voor gemiddeld 334 duizend euro van de hand. Dat is de hoogste prijs sinds het begin van de meting in 1995.

Van een coronadip lijkt op de woningmarkt dus absoluut geen sprake, geeft CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen aan. Sterker nog, hij denkt dat de coronapandemie de huizenprijzen mogelijk zelfs een extra zetje heeft gegeven. Omdat veel mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden is er veel meer gespaard dan in andere jaren. Al dat extra geld kunnen mensen nu gebruiken om meer te bieden op huizen.

De huizenprijzen bereikten in juni 2013 nog een dieptepunt en zijn daarna alleen maar gestegen. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok vervolgens in de loop van vorig jaar duidelijk aan.

Er wisselden in februari ook 9,4 procent meer huizen van eigenaar dan in 2020. Vorige maand registreerde het Kadaster 16.871 woningtransacties. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn al 41.387 woningen verkocht, bijna 26 procent meer op jaarbasis. Dat heeft mogelijk te maken met de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar per 1 januari. Dat belastingvoordeel geldt tot 1 april.

Grote krapte op woningmarkt

Op de woningmarkt is nu al een tijd sprake van grote krapte. Het aanbod aan te koop staande huizen is flink geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes lager dan ooit. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen.

Vooral in het Noord-Hollandse Bloemendaal zijn huizenkopers heel veel geld kwijt. Volgens het CBS verwisselden huizen daar vorig jaar gemiddeld voor 863.000 euro van eigenaar. Daarmee was het de duurste gemeente van Nederland. In de gemeente Pekela was de gemiddelde verkoopprijs met 164.000 euro daarentegen het laagst.

In Brabant stegen de huizenprijzen in Valkenswaard met 20,4 procent gemiddeld het hardst.

Ben je benieuwd hoe hard de huizenprijzen in jouw gemeente zijn gestegen? Je ziet het hier.

