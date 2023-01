Sterkste daling van prijzen bestaande koopwoningen in tien jaar

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in december opnieuw gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Volgens het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakten de prijzen met 2,3 procent ten opzichte van november, wat de sterkste daling in tien jaar is. De prijzen zwakken nu al vijf maanden op rij af. Over heel 2022 gingen de prijzen nog wel met gemiddeld 13,6 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder.

In vergelijking met december 2021 werden bestaande koopwoningen 2,7 procent duurder. Dat is de kleinste prijsstijging op jaarbasis in ruim zeven jaar. De gemiddelde transactieprijs voor een koopwoning bedroeg vorige maand 401.436 euro. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend tot augustus 2022. Vanaf die maand werd dus een daling ingezet. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in december ruim 90 procent hoger.

De huizenprijzen staan vooral onder druk door de opgelopen hypotheekrente. Daardoor kunnen mensen nu minder lenen. Daarbij is de koopkracht van mensen afgenomen als gevolg van de hoge inflatie. Verder is het aanbod aan te koop staande huizen nog altijd beperkt. Dit alles leidde er ook toe dat er vorig jaar minder verhuizingen plaatsvonden. Volgens het Kadaster werden er in totaal 193.103 woningen verkocht. Dat is bijna 15 procent minder dan in 2021. In december verwisselden wel wat meer woningen van eigenaar dan een jaar eerder.

De prijsdaling die het CBS meet is nog niet zo extreem als de afname die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onlangs becijferde. Volgens de makelaars gingen de huizenprijzen in het voorbije kwartaal met 6,4 procent op jaarbasis omlaag. Het CBS verwerkt huizenverkopen pas als notarissen die laten inschrijven bij het Kadaster. De cijfers van de NVM zijn onvollediger, maar gebaseerd op het moment dat het koopcontract wordt getekend. Dat is eerder, waardoor trends daar vaak ook eerder worden gesignaleerd.

Economen wezen er onlangs op dat de meeste huiseigenaren zich vooralsnog geen zorgen hoeven te maken over de prijsdalingen. Mensen die vorig jaar op het toppunt van de woningmarkt een huis hebben gekocht, zijn wel ,,de sjaak” door de prijsdaling als ze nu van hun huis af willen, gaf ABN AMRO-econoom Philip Bokeloh aan. ,,Dat kan een reden zijn om niet te scheiden, of een huis aan te houden.” Voor starters is de situatie ook nog steeds erg lastig.