SP, VVD én ChristenUnie eisen snel hogere terugleververgoeding voor zonne-energie

UPDATEKlimaatminister Rob Jetten moet snel regelen dat energiebedrijven ‘een fatsoenlijke vergoeding’ betalen voor zonnestroom. Het liefst al per 1 januari 2023. Dat eisen SP, VVD en ChristenUnie in een reeks Kamervragen naar aanleiding van de publicatie van deze site dat Eneco de terugleververgoeding drastisch snoeit en vanaf 5 september nog maar 9 cent per kWh betaalt voor overtollige stroom.

De vergoeding van Eneco was even hoog als het reguliere stroomtarief, waardoor veel klanten per geleverde kWh tot wel 40 cent of meer verliezen. De verlaging is ‘een klap in het gezicht van huishoudens die klant zijn van Eneco’, stelt Renske Leijten van de SP. VVD en CU willen weten wat de minister vindt van de stap van Eneco in ‘deze tijden van astronomische energieprijzen'.

Marktmacht

Kamerleden Silvio Erkens (VVD) en Pieter Grinwis (CU) willen weten van Jetten of Eneco misbruik maakt van zijn marktmacht, nu consumenten in deze energiecrisis geen kant op kunnen. ,,Waarom is het mogelijk voor Eneco om zo abrupt en eenzijdig de voorwaarden voor teruggeleverde stroom aan te passen?’’Volgens het tweetal schiet de consumentenbescherming in deze kwestie ernstig te kort. ,,Moet de consumentenbescherming niet fors versterkt worden, zodat zogenaamde marktconforme tarieven niet alleen voor de klant gelden, maar ook voor het energiebedrijf?’’

Dit is een klap in het gezicht van En­eco-klan­ten Renske Leijten Leijten wil weten van Jetten of hij het ermee eens is dat Eneco 'een slaatje slaat' uit de mogelijkheid om het teruglevertarief fors te verlagen. De afspraak was altijd dat de vergoeding minimaal 70 procent van het elektriciteitstarief was, maar die afspraak is verlopen waardoor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet kan handhaven. Jetten werkt aan nieuwe regels in de nieuwe Energiewet - daarin zou 80 procent van de stroomprijs als minimumvergoeding opgenomen worden - maar dat kan nog jaren duren. Dat duurt te lang vinden VVD en CU. Ze willen dat de minister de energiebedrijven al vanaf 1 januari 2023 verplicht om een 'redelijk minimumtarief' te betalen voor zonne-energie.



Ook Leijten vraagt de minister om snel nieuwe afspraken te maken met de ACM ‘over een fatsoenlijk teruglevertarief om te voorkomen dat mensen af gaan zien van het aanleggen van zonnepanelen’.

Negatief

Wie zonnepanelen heeft, mag het elektriciteitsverbruik wegstrepen tegen de geleverde stroom. Dat is de salderingsregeling. Wie aan het eind van het contractjaar stroom ‘over’ heeft, dus meer heeft geleverd dan verbruikt, krijgt te maken met de terugleververgoeding; de stroomrekening van deze groep huishoudens is dus negatief. Het gaat naar schatting om 500.000 eigenaren van zonnepanelen die meer opwekken dan ze verbruiken. Een deel van die huishoudens was juist klant geworden bij Eneco vanwege de hoge terugleververgoeding. Zij werden ‘klant’ bij Eneco maar leverden meer dan ze afnamen.

Essent heeft berekend dat het gemiddelde overschot bij zijn klanten 900 kWh is. Wie zoveel moet kopen bij een energiebedrijf kan wel 500 euro kwijt zijn, maar de Eneco-klant die het verkoopt krijgt er maar acht tientjes voor en bij Essent maar 50 euro. Voor wie nu nog wil overstappen: Er zijn nog wel kleinere energiebedrijven die meer betalen, maar er is geen enkele zekerheid dat dat zo blijft.

Volledig scherm Renske Leijten. © Koen Laureij Eneco zegt dat de vraag naar zonnepanelen zo is gestegen dat stimulering via een hoge terugleververgoeding niet meer nodig is. Andere energiemaatschappijen met lage vergoedingen stellen dat de zonnestroom niet meer waard is dan een paar centen per kWh omdat op de momenten dat die geleverd wordt er een overvloed aan elektriciteit is.

Lucratief

De productie van groene stroom wordt door de lage terugleververgoeding lucratief voor energiebedrijven en veel minder voor particulieren, stelt Leijten. Ze vraagt klimaatminister Jetten om te stimuleren dat mensen eenvoudiger een energiecoöperatie op kunnen zetten om opgewekte stroom te delen om minder afhankelijk te zijn van de energiebedrijven. Nu is het zo dat een klant met veel zonnepanelen aan bijvoorbeeld Eneco voor 9 cent verkoopt, terwijl de buurman zonder zonnepanelen die stroom bij Eneco voor een wel vijf keer hogere prijs koopt. Jetten moet ook kijken naar de mogelijke rol van thuis- en buurtbatterijen, vinden VVD en CU.

Eneco was het best betalende grote energiebedrijf. Essent geeft slecht 5,5 cent per kWh. Vattenfall verhoogt volgende maand de terugleververgoeding van 7 naar 16,8 cent per kWh. Als de 80 procent-regel uit de nieuwe Energiewet gehanteerd zou worden, dan kan die vergoeding wel 50 cent of meer worden.