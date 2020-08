Souvenirs: kitscherig, maar ook de knipoog in je interieur

Een souvenir is allereerst een stuk beter te pruimen als je hem uit de hysterische omgeving haalt die een souvenirwinkel over het algemeen is. Ze komen daarbij vaak in vormen die je nergens anders ziet, dat maakt ze vaak ook leuk en verzamelwaardig. Denk aan een Delfts blauw bordje met Nijntje erop, een Russische matroesjka (ik zag ze in Sint-­Petersburg in de gekste uitvoeringen) of een mooi geborduurd Chinees schilderij.



Je hoeft er niet voor te reizen, want kringloopwinkels liggen vol met souvenirs van reizigers die thuis tot inkeer kwamen. Maar hoe injecteer je ze in je interieur zonder weer bij het souvenirwinkelgevoel uit te komen? Dat is niet zo ingewikkeld. Zet één mooi (of minder mooi – over smaak valt niet te twisten) souvenir onder een stolpje, groepeer een verzameling, gesorteerd op kleur op of in één kastje, of combineer ze met een paar moderne objecten. In een modern interieur gelden souvenirs hoe dan ook als peper voor je maaltijd: van een teveel gaan je ogen tranen, maar van een mespuntje krijgt je interieur nét een stevige bite.