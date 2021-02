Senioren zetten overwaarde huis in voor verduurzaming woning

De leeftijdsgroep kiest er vanwege de krapte op de huizenmarkt vaker voor de woning te verbouwen, zodat zij langer in hun huidige woning kunnen blijven wonen met eventuele levensloopbestendige maatregelen. Het aantal hypotheekaanvragen voor het verbeteren of verduurzamen van de woning is in het vierde kwartaal van 2020 met 27 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het aantal hypotheekaanvragen onder 55-plussers is met 14 procent gegroeid in vergelijking met het derde kwartaal. De groep wil profiteren van de historisch lage rente door hun hypotheek over te sluiten, bijvoorbeeld voor een verbouwing of het verzilveren van de overwaarde, zo beschrijft De Hypotheker in een persbericht. 12 procent van de ondervraagden in een enquête beschouwt de overwaarde als een mooie aanvulling op het pensioen.

,,Logischerwijs kiezen steeds meer senioren er nu voor om de huidige woning te verbouwen en toekomstbestendig te maken", zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. ,,In het meest gunstige geval kunnen de maandlasten omlaag, zelfs inclusief een verbouwing en het betalen van een boete”, vult Marga Lankreijer van Independer.nl aan. ,,Het is niet zeldzaam dat 55-plussers een huis hebben waar tonnen aan overwaarde op zit.”

Maar wat kun je doen als je in een huis woont met overwaarde? Enkele mogelijkheden op een rij:

1. Huren

De 55-plusser verkoopt de eigen woning en gaat huren. De hypotheek wordt ingelost bij de verkoop en de overwaarde die op de eigen woning zat is vanaf dan vrij te besteden.



2. Een goedkopere woning kopen

De 55-plusser verkoopt de eigen woning en koopt een goedkopere woning. Het bedrag wat overblijft is vrij te besteden. Voorbeeld: de huidige waarde van de woning bedraagt 500.000 euro (er rust geen hypotheek meer op de woning), de nieuwe woning is 250.000 euro. Je gebruikt de waarde van de woning (500.000 euro) voor de aankoop van de nieuwe woning. Er is geen hypotheek nodig en er blijft 250.000 euro over die vrij besteedbaar is.



3. Een verzilver- of opeethypotheek nemen

De 55-plusser leent een bedrag bij de bank dat niet hoger is dan de overwaarde op de woning (een hypotheek op de overwaarde van je huis). Stel: je hebt een huis met een waarde van 225.000 euro en daar rust een totale hypotheek op van 75.000 euro. Je hebt dan 150.000 euro overwaarde, (een deel van) dit bedrag kun je dan opnemen. Je hoeft niet je huis te verkopen, je neemt als het ware al een voorschot op de overwaarde van je woning.



4. Oversluiten van de hypotheek

De 55-plusser gaat naar een nieuwe hypotheekverstrekker voor een lagere rente. De rente is historisch laag. Als je al lang een hypotheek hebt, is hij waarschijnlijk veel hoger. Als je oversluit, moet je meestal een boete betalen. Die kun je echter meefinancieren als je een overwaarde hebt. De schuld gaat dan weliswaar wat omhoog, maar de maandlasten naar beneden. Je kunt de boete zelfs bij de belasting aftrekken, waardoor je een deel ontvangt bij de belastingteruggave.



5. Verbouwen/verduurzamen van de woning

De 55-plusser gebruikt de overwaarde om het huis te verbeteren. Veel senioren sluiten over en verhogen hun hypotheek meteen om een verbouwing of verduurzaming zoals betere isolatie te financieren. Zelfs dan zou je kunnen profiteren van lagere maandlasten dankzij de lage rente. Lagere energielasten maken het nog aantrekkelijker. Voorbeeld: de hypotheek met een rente van 4 procent die nog acht jaar loopt bedraagt nog 100.000 euro, het huis is 500.000 euro waard. Je gaat verbouwen voor 100.000 euro en sluit de hypotheek over naar 1,3 procent rente. De maandlasten gaan naar beneden, de schuld is 200.000 euro geworden maar er blijft nog steeds een overwaarde van 300.000 euro op zitten.



Zitten er geen haken en ogen aan? ,,Jawel, je moet natuurlijk goed met een adviseur kijken wat de beste optie is en voor wie een spaarhypotheek heeft is het bijvoorbeeld al allemaal een stuk lastiger”, zegt Marga Lankreijer van Independer.nl. ,,Bedenk bovendien dat er bij hypotheekaanpassingen notariskosten, advieskosten en eventueel taxatiekosten komen kijken. Bij kleine verbouwingen zou je voor een persoonlijke lening kunnen kiezen, dan heb je dat allemaal niet.”

Ook over opeethypotheek is toezichthouder AFM kritisch. Lees dit verhaal voor meer verdieping en kijk onderstaande podcast als je meer wil weten over overwaarde.