Schoonmaakvideo’s en huishoud-hacks: Isabelle motiveert mensen om te poetsen op ‘CleanTok’

TikTok heeft vele kanten. Je vindt er dansjes, playbackvideo’s en kookfilmpjes, maar ook steeds meer schoonmaakvideo’s. Onder de noemer ‘CleanTok’ laten TikTokkers zien hoe ze hun huishouden doen. Een trend die begon in Groot-Brittannië, maar inmiddels ook naar Nederland is overgewaaid. Isabelle Barten (36) was een van de eersten die in ons land met poetsdoek en camera aan de haal ging. Haar video’s worden inmiddels tien- tot honderdduizenden keren bekeken.

Er is geen hoekje in huis dat Isabelle niet voor de camera heeft schoongemaakt. Van balkon tot badkamer: de CleanTokker filmt alles wat ze onder handen neemt. ,,Ik begon ermee in 2020. We zaten in lockdown en de filmpjes van Britse vrouwen vielen mij op. Ik ben zelf een gemotiveerde schoonmaker. Poetsen brengt mij rust. Ik heb twee depressies gehad, en beide keren merkte ik: een rustig huis geeft mij een rustig hoofd. Schoonmaken is voor mij zelfzorg.”

Een genot om naar te kijken

De eerste schoonmaakvideo’s neemt Isabelle op in het Engels, maar pas wanneer ze toch besluit de omschakeling te maken naar het Nederlands, gaat het hard. ,,De video’s werden ineens opgepikt. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het community-gevoel wat de video’s met zich meebrengen. Voor velen zijn de TikToks het laatste zetje om ook die dweil of stofzuiger te pakken.”

Zelf omschrijft Isabelle haar video’s dan ook als motiverend – maar ook wel een beetje als vermakelijk, of zelfs satisfying. ,,Sommige mensen vinden het een genot om naar te kijken. Ik snap dat wel. Eerst zie je een vieze wasbak, daarna een schone. Wie gaat daar niet goed op?” Maar wat de reden voor haar kijkers ook is, de CleanTokker benadrukt dat ze mensen met haar video’s allesbehalve het gevoel wil geven dat ze meer zouden moeten schoonmaken. ,,Ik wil mensen aanmoedigen, niks opleggen.”

Haren in doucheputje van vakantiehuisje

Wie door de video’s van Isabelle scrollt, ziet wellicht schoonmaakklusjes die in eigen huishouden nog nooit zijn uitgevoerd. Neem het schoonmaken van de vaatwasser, het ontkalken van de waterkoker of het wassen van de hoofdkussens van je bed. Sterker nog: vele mensen zullen dergelijke huishoudklusjes niet eens bedenken. ,,Mijn moeder zat op de huishoudschool”, vertelt Isabelle. ,,Dus daar komt mijn ‘inspiratie’ vandaan.” Maar de TikTok’er heeft er ook oog voor. ,,Ik leg snel de link: hé, moet ik dit even schoonmaken?”

Zo ging de dertiger recentelijk nog viral met een video waarin ze haar vakantiehuisje schoonmaakt voordat ze er met haar gezin vakantie gaat vieren. ,,De een vindt het belachelijk, de ander doet het ook. Het roept hoe dan ook iets bij mensen op. En ieder zijn eigen ding, natuurlijk. Maar ik vind het fijn, als ik zie hoeveel haren er uit dat doucheputje komen.” Dat is overigens geen sneer naar de mensen die dergelijke huisjes als beroep schoonmaken, benadrukt Isabelle ook in de video. ,,Ik heb als twintiger zelf in de housekeeping in een hotel gewerkt, dus ik weet hoe weinig tijd zij krijgen per huisje of kamer.”

Elke dag een klusje

Dat Isabelle het type is dat haar hoofdkussen wast en haar vakantiehuisje poetst, betekent overigens niet dat de TikTokker 24/7 met een poetsdoek in haar handen staat; schoonmaken en het opnemen van TikTok-video’s is voor haar geen prioriteit. Naast haar parttime baan heeft ze een rijk sociaal leven én een zoontje van een paar maanden. ,,En soms heb ik er ook gewoon geen zin in. Ik leg dan totaal geen druk op mezelf.” Lachend: ,,Ik wil geen slachtoffer worden van mijn eigen schoonmaakroutine.” Hoe vaak ze poetst, vindt ze dan ook lastig om te zeggen. ,,Ik doe denk ik wel iedere dag een klusje, maar soms is dat een half uur, soms twee uur, en heel af en toe een hele dag.”

Dat ze inmiddels alle klusjes filmt voor TikTok, geeft haar zelf ook weer meer motivatie. Dat zij op haar beurt weer anderen motiveert, vindt de TikTokker mooi om te zien. ,,Ik vind een schoon huis persoonlijk heel fijn. Het heeft ook een positieve invloed op je mentale gezondheid. Als ik mensen aanmoedig om ook dat poetsklusje te doen, waardoor ze ook zo’n fijne leefomgeving krijgen, dan doet me dat goed.”

