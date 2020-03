‘Schoonmaakgoeroe’ Marja Middeldorp is extra scherp vanwege corona: ‘Reinig de intercom met thee’

,,Je kunt soms maar beter van de nood een deugd maken”, vindt Marja Middeldorp. ,,Als je ziet hoe een chirurg z'n handen wast, dan krab je je toch even achter je oren. Was ik mijn handen ook zo goed? Nee dus. En afdrogen, doe ik dat echt grondig? Ik veeg ze vaak even snel af aan mijn broekspijpen. Dat kan zeker beter. Hoe dan ook: je wordt je bewust van je eigen handelen. Zeker als je met een gezin in huis woont, kun je best wat maatregelen treffen. Niet alleen tegen het virus, maar ook tegen bacteriën.”

Deze tips zijn bedoeld als advies van een fanatieke hobbyschoonmaakster. Dit kun je volgens deskundigen doen om besmetting te voorkomen, hier lees je of het nut heeft om bijvoorbeeld een mondkapje te dragen.

(Tanden-)borstel

,,Veel mensen doen hun tandenborstel op de kop in een bekertje. Niet iedereen spoelt z'n tandenborstel goed uit en hoewel de wastafel vaak goed wordt schoongemaakt, wordt het bekertje overgeslagen. En wat betreft de tandenborstels: maak ze goed schoon of vernieuw ze.”



We blijven in de badkamer, want Marja ziet ook een risico in het gebruik van de haarborstel. ,,Die wordt vaak door meerdere huisgenoten gebruikt en er blijven altijd haren in zitten. Je kunt ze losweken door een laagje water in de wasbak te zetten en daar wasverzachter in te doen. De haren komen er vanzelf af. Ook kun je de borstel daarna droog blazen met een föhn op de hete stand. Dan zijn de bacteriën direct gedood.”

Intercom

De volgende tip geldt vooral voor mensen die in een flat wonen. ,,Als iemand belt, pak je de telefoon van de intercom: ‘Hallo-hallo-hallo.’ Hoe vaak maak je die schoon? Je houdt 'm aan je oor en praat erin, net als met de normale telefoon natuurlijk. Ik maak dat soort dingen schoon met een beetje thee dat ik heb overgehouden. Dat doe ik op een watje, tissue of keukenpapier. Het zuur in de thee lost vuil goed op, zonder het materiaal te beschadigen. Je hebt daar geen dure toestanden voor nodig.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie

Handdoeken

,,Ben je met een heel gezin? Neem dan het zekere voor het onzekere en neem allemaal een eigen handdoek. Met verschillende kleuren houd je ze uit elkaar. Bovendien vind ik ook: elke dag de handdoeken in de was.”

Er verandert natuurlijk niet zo heel veel, benadrukt Marja. ,,Hooguit moet je op wat dingen extra letten. Als een snuffelaar ga ik nu door huis. Een keer extra de deuren afdoen, ook weer eens de handvatten. We hoeven niet te leven als ‘oh jeetje, daar komt het virus aan’. Maar als ik die kleine klusjes doe, voel ik me toch baas in eigen huis.”

