Schermen, toetsenborden en de afstandsbediening: met deze (onverwachte) tips wordt het schoon

SchoonmaaktipEen plakkende afstandsbediening, een beeldscherm met vingerafdrukken. Hoe maak je apparatuur het beste schoon? Schoonmaakexpert Marja Middeldorp helpt in deze rubriek om alledaagse problemen op te lossen, want het huis kan eens in de zoveel tijd wel een grote beurt gebruiken.

De keuken, de badkamer en het toilet zien regelmatig een sopje, maar hoe vaak maak je je afstandsbediening schoon? En je toetsenbord en televisie? ,,Eens in de zoveel tijd komt er weer een lezersvraag hierover binnen’’, zegt Marja. ,,Dan krijg ik meteen een knoop in m’n maag, want dan krijg ik een groot deel van de ‘Heren van Nederland’ op m'n dak, want ik kan 't nooit helemaal goed doen. Maar ik heb m'n pet op gezet vandaag, dus ik kan wat opvangen.’’

,,Ik begin met een vakantietip’’, zegt Marja. ,,De afstandsbedieningen in hotels worden vaak niet schoongemaakt en zijn daardoor viezer dan een toiletbril. Dus neem altijd een paar boterhamzakjes mee als je op reis gaat en de nacht doorbrengt in een hotel, doe die eromheen en je vingers blijven schoon als je de televisie aanzet.’’

Hoe maak ik mijn afstandsbediening en toetsenbord schoon?

Maar, dat terzijde, terug naar huis. Want ook daar vangen de afstandsbediening, het toetsenbord een hoop stof en kruimels. ,,Met een kwastje of wattenstaafje veeg ik het vuil er tussenuit. Ik hou het even op zo'n kop en rammel een klein beetje. Officieel mag dat niet, maar ik doe het stiekem wel. Mijn toetsenbord doet het nog steeds en er valt veel vuil uit’’, zegt Marja.

Daarna pakt ze een microvezeldoekje die ze klam maakt. ,,Let op, een béétje vochtig. Absoluut niet nat er mogen geen druppels in het toetsenbord komen! En daar doe ik een héél klein beetje terpentine op. Dat ontvet en maakt alles prachtig schoon. En ik heb geleerd dat het het rubber niet aantast.’’ En, belangrijk, vergeet niet om je toetsenbord of computer eerst uit te zetten.

Hoe maak ik mijn beeldscherm schoon?

Ook een beeldscherm dat je niet aanraakt, is viezer dan je denkt. Dat komt volgens Marja door vliegenpoep. ,,Zo'n scherm is lekker warm en muggen en vliegen vinden het heerlijk om dan op het scherm te zitten. En dan laten ze een klein poepje achter.’’ Maar geen nood, Marja heeft een tip.

Ook hier geldt: zet het beeldscherm eerst uit én laat hem afkoelen. ,,Ik ben heel benieuwd hoe de Heren hier op gaan reageren. Ik ben een theeleut en heb altijd nog wat thee in de pot zitten. Daar dep ik een beetje mee op een wattenschijfje en dan maak ik het scherm streepsgewijs schoon. Verticaal, van boven naar beneden.’’

De theïne - ook wel het looizuur dat er in zit - haalt alle poep meteen weg, zonder dat het iets beschadigt. ,,Gebruik wel zwarte thee. Geen groen, geen gember, maar de gewone zwarte ochtendthee. En nee joh, je beeld wordt er niet bruin van’’, aldus Marja. ,,Als je het niet aandurft, neem dan gewoon een klam doekje en neem het daarna af met een droge doek. Ook alleen weer verticaal.’’

En je mobiele telefoon of iPad? Ook daar werkt het, stelt Marja ons gerust. ,,Die neem ik bovendien iedere dag even af met een papieren zakdoekje.’’

Ook een prangende schoonmaakkwestie die je wil voorleggen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (vraaghetmarja@ad.nl) met je naam erbij.

