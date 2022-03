Salina moet plaatsmaken voor opvang vluchtelingen: ‘Ik weet niet waar ik heen moet’

Bij een verhuizing is een nieuw energiecon­tract niet altijd nodig

Je gaat verhuizen naar een nieuwe woning en pakt je spullen in. Neem je jouw energieleverancier mee? Of kies je toch voor een nieuw contract op je nieuwe locatie? Een nieuw contract vastleggen kan je soms veel voordeel opleveren, of juist voor onnodige administratie zorgen.

26 februari