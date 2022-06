Ruim 1,2 miljoen kijkers zien docentenkoppel verbouwkoning Bob met torenhoog budget verrassen

Michiel (35) en Bonne (34) leiden in Leeuwarden een stressvrij leven, maar die zoektocht naar een ruimer huis is een blok aan het been. Snel toeslaan, overbieden, het vreet energie. Bovendien is ook in het noorden van het land de woningmarkt inmiddels oververhit en staat Bonne bekend als ‘zenuwpees’. Martijn Krabbé hoopt uitkomst te bieden.



Wensenlijstje van de mannen: een jaren 30-woning binnen de ring van Leeuwarden, een logeerkamer voor Michiels familie die ‘overkomt’ uit het westen, een open keuken en een ruimte voor al die boeken - we hebben hier te maken met twee docenten Nederlands - zou de kers op de taart zijn. Qua interieur hoeft styliste Roos niet los te gaan met haar kleurenkwast, maar mag ze, natúúrlijk, wel op zoek naar een vissengraatvloertje.



Het startbudget is 450.000 euro, maar al snel wordt duidelijk dat tv-bouwdeskundige Bob Sikkes extra spaarpegels aan zijn lijstje kan toevoegen. ,,We hebben nog eens gekeken en voegen 25.000 euro extra toe’', aldus Bonne tijdens een weekendje in een joert. Makelaar Alex stuit op een pareltje van 3,5 ton in een populaire wijk, waar hij 412.500 euro voor neerlegt.