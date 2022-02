Rugspecialist legt uit waar je op moet letten als je het matras vervangt

Door deze makelaar is het kasteel van de Meilandjes nu eindelijk verkocht

Het leek een haast onmogelijke klus, maar het kasteel van de familie Meiland in Frankrijk is nu toch verkocht. Chateau Marillaux stond ruim anderhalf jaar in de verkoop, maar nadat de Barendrechtse makelaar René van Nierop zijn hulp aanbood was het snel gebeurd. ,,We hebben er drie weken over gedaan.”

22 januari