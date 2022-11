Rufus bouwt thuiswerkplek in zijn achtertuin: ‘Bezoekers zijn altijd verrast’

vraag 't vtwonen Wintertijd? Eerder donker! Dit zijn de trends op het gebied van lampen en verlich­ting

Met het ingaan van de wintertijd is het weer eerder donker, en zijn we onvermijdelijk teruggeworpen op kunstlicht. Het goede nieuws is dat verlichting tegenwoordig in het oog mag springen (alhoewel liever niet letterlijk). Wat zijn verder de trends, do's en dont's van lampen en verlichting? Tanja Saarberg, productontwikkelaar bij vtwonen, legt het uit.

4 november