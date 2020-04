RTL haalt ‘dure klusshow’ Eigen Huis & Tuin van de zaterdag af

De weekendprogrammering van RTL 4 gaat vanaf september op de schop. Daarmee komt een einde aan klusprogramma Eigen Huis & Tuin in de huidige vorm en krijgt actualiteitenprogramma Editie NL een plek op de zaterdag- en zondagavond. Volgens zenderbaas Peter van der Vorst is Eigen Huis & Tuin een te dure productie geworden.

Het woon- en klusprogramma is al bijna dertig jaar elke zaterdag op de zender te zien. ,,Het is echter ook een duur programma om te produceren met veertig interieur- en tuinmetamorfoses per jaar. Daarom kiezen we ervoor om Editie NL vanaf september door te trekken naar de zaterdag en zondag. Dat is te doen met een beperkte investering’’, aldus Van der Vorst.

Naar een nieuwe plek voor Eigen Huis & Tuin, met Evelyn Struik, Thomas Verhoef en Tom Groot als vaste gezichten, wordt nog gezocht. ,,Natuurlijk nemen we geen afscheid van het merk Eigen Huis & Tuin. Het tv-programma krijgt in de toekomst in een andere vorm en een lagere frequentie een mooie nieuwe plek bij RTL 4, zodat de fans hun geliefde gids op het gebied van wonen en tuinieren niet hoeven te missen.’’

Vriendjes

Evelyn Struik (50), die in 2015 het presentatiestokje overnam van Quinty Trustfull en vervolgens Froukje de Both, liet drie dagen geleden nog weten dat ze haar ‘vriendjes’ Thomas en Tom mist. ,,Ik zit heel erg in mijn eigen huis en tuin’’, schreef ze op Instagram over de wijze waarop zij coronatijd beleeft. Thomas Verhoef (39) is al sinds 2004 als klusser aan het programma verbonden, voormalig Boer Zoekt Vrouw-deelnemer Tom Groot (37) kwam er in 2015 bij.

Vanaf september zal de vooravond op RTL 4 worden aangepast. Dan zijn, net als doordeweeks, het RTL Nieuws, RTL Boulevard en Editie NL te zien. De voorlopig laatste uitzending van Eigen Huis & Tuin is op 6 juni te zien. In de zomer worden er compilatieafleveringen uitgezonden.

