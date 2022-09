Roos haar opruimvideo’s zijn bevredigend én lekker rustgevend, vinden miljoenen mensen wereldwijd

Met video Gooische moeder Bo Wilkes geeft kijkje in kapitale villa in Laren

Realityster en ‘Gooische moeder’ Bo Wilkes heeft voor het eerst een inkijkje gegeven in haar nieuwe huis. Ze opende de deuren van haar gloednieuwe stulpje in Laren voor interieursite Westwing. ,,Ik kom ontspannen en overzichtelijk over, maar ben een chaoot eerste klas, dit zie je ook terug in mijn interieur.’’

