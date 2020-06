Romana (27) zoekt al twee jaar naar een woning: ‘Om moedeloos van te worden’

Het is om moedeloos van te worden, zegt de 27-jarige Romana Stigter, die vaak niet eens in aanmerking komt voor bezichtiging van een koopwoning. ,,Ik had het gisteren nog dat ik een telefoontje van de makelaar gemist had. Toen ik vijf minuten later terugbelde om alsnog een afspraak te maken, was ik te laat en mocht ik al niet eens meer langskomen. En het lijkt wel of het alleen maar erger wordt.’’