Roergebakken paardenbloem en andere delicatessen uit de tuin

eigen tuin eerstHeel veel planten in onze tuin zijn eetbaar. Sommige zijn zelfs een ware delicatesse, meent tuinexpert Romke van de Kaa. Wat dacht je van roergebakken paardenbloemen of rozenblaadjes in flensjes?

Veel van onze tuinplanten zijn niet alleen eetbaar maar ook smakelijk. Aan het idee van planten eten zijn we wel gewend. Groenten zijn niets anders dan wortels, stengels en bladeren. Een enkele keer eten we bloemknoppen, zoals bloemkool, artisjokken of broccoli. Maar ook de bloemen van schorseneren, andijvie en bieslook kunnen een smakelijke maaltijd opleveren.

En niet alleen de moestuin, maar ook de siertuin staat vol lekkers. Neem het grasveld. Madeliefjes zijn heerlijk als ze aan een salade worden toegevoegd. Gebruik de bloemblaadjes, of de hele bloem. Pluk de bloemen kort voor het opdienen, want ze gaan al snel na het oogsten dicht.

Weg met onkruid, eet het op

Paardenbloemen worden al eeuwenlang als groente geteeld en in het buitenland kom je ze dus vaak in de moestuin tegen. Bij ons wordt de paardenbloem als lastig onkruid in het gazon beschouwd. Maar roergebakken bloemen en knoppen van de paardenbloem met zure room zijn een delicatesse. Weg met het onkruid – eet het op.

Ook in bloemenborders schuilt veel culinair genot. Kort gekookte knoppen van stokrozen smaken voortreffelijk en de bloembladeren van de stokroos vrolijken salades op. Als je een zakje met voorgesneden sla in een kom leegstort, is het een kleine moeite om de inhoud op te tutten met fuchsiabloemen, goudsbloemblaadjes, begonia­bloemen, vlijtige liesjes of viooltjes.

Versier de sla met Oost-Indische kers

De bekendste slaversierder is Oost-Indische kers, waarvan behalve de blaadjes ook de bloemen eetbaar zijn. Voor het mooiste effect geldt bij al deze versiertrucs: maak eerst de sla aan, en strooi daarna pas met bloemen of bloemblaadjes.

Niet alleen sla kan worden versierd. Zo kan soep tot een visueel hoogstandje worden omgetoverd door er bloemblaadjes van de dahlia overheen te strooien. Goudsbloemblaadjes kun je gebruiken als vervanger van saffraan. Voor gebruik buiten het seizoen laten ze zich uitstekend drogen. Lavendel geeft een bijzondere smaak aan ijs, maar wees er zuinig mee, want het overheerst snel. Rozenblaadjes kunnen een delicate smaak toevoegen aan custard of in flensjes. Proef altijd eerst, want sommige smaken bitter.

