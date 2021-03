Robert (37): ‘Dat ik zoveel geld terugkrijg is een echte bonus’

Hoe woont u?

,,Mijn vrouw en ik hebben in 2019 ons appartement van 65 vierkante meter in Amsterdam verruild voor een nieuwbouwwoning in Vleuten. Het is een nul-op-de-meterwoning in de eerste gasloze wijk van Utrecht. De woning is 160 vierkante meter en alles is perfect geïsoleerd. We hebben 29 zonnepanelen en een bodemwarmtepomp.”



,,We hadden geluk met dit huis, want we werden ingeloot. Op dat moment had ik nog geen idee van een nul-op-de-meter-woning. Het klonk interessant, maar het bleek een echte bonus te zijn. Omdat de woning zo energiezuinig is, was hij een stuk duurder. Nu snap ik waarom. Inmiddels hebben we een zoon van zes maanden en we hebben geen spijt dat we hier zijn gaan wonen.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,We verdienen geld met onze woning. We kregen afgelopen jaar 426,38 euro terug. Ons verbruik aan stroom was 184,80 euro, op basis van 1427 kWh normaaltarief en 2272 kWh daltarief. We hebben voor 611,18 euro opgewekt met onze zonnepanelen. Dat we meer in de daluren verbruiken is wellicht te verklaren door onze bodemwarmtepomp. Die werkt in de avond en nacht harder om het huis te verwarmen. Het is hier namelijk 24 uur per dag, zeven dagen in de week standaard 21 graden. Bij een bodemwarmtepomp word je geadviseerd om daarin niet te gaan schommelen. Via de slimme meter kan ik inderdaad zien dat het verbruik in de nacht omhoog gaat. We wekken met onze zonnepanelen veel op. De daken hier liggen er vol mee, ze liggen zelfs op ons tuinhuis. Toen we besloten om voor een uitbouw te gaan, moesten we verplicht een extra zonnepaneel nemen.”

Bent u zuinig met energie?

,,Het is een passie geworden. Ik was er nooit zo mee bezig, maar sinds we in deze woning wonen, ben ik in een soort van flow geraakt. Het begint leuk te worden. We hebben alles led. Ik heb voor een warmtepompdroger gekozen, we koken op inductie. Maar we leven totaal niet zuinig. We leven royaal, maar omdat alles wat we gebruiken zo zuinig is, verbruiken we nog weinig. Natuurlijk doen we het voor het milieu, maar we verdienen er ook geld mee.”



,,Het heeft wel een paar nadelen: het huis was dus wat duurder. De bodemwarmtepomp heeft een boiler van 180 liter. We kwamen er te laat achter dat we ook voor 240 liter hadden kunnen kiezen. Betekent dat je maximaal drie kwartier achter elkaar kunt douchen. Nu is dat voor ons prima, maar als je een groter gezin hebt, kan het misschien onhandig zijn. En de bodemwarmtepomp is ooit aan vervanging toe. Dat is niet even een nieuwe ketel aanschaffen. Dat apparaat kost zo’n 15.000 euro.”

Woont u prettig?

,,Absoluut. Boven verwachting. Het fijnste vind ik dat er altijd een constante temperatuur in huis is. Ook ’s nachts. Geen koude hal. Heel prettig, zeker voor die kleine. We hadden nooit verwacht dat we in Vleuten zouden gaan wonen, maar het is dicht bij Amsterdam waar we werken. Aan de rand van Utrecht en ook dichter bij Brabant, waar mijn vrouw haar familie heeft.”

