Richard (42): 'Ik heb in bijna iedere ruimte een airco hangen’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Richard Zwambag (42) uit IJsselstein.

Hoe woon je?

“Ik woon in een tussenwoning uit 1973 in IJsselstein. De woning heeft een woonoppervlak van 140 vierkante meter. Ik woon er alleen en heb ongeveer drie dagen in de week mijn twee kinderen (9 en 3 jaar oud). Ik heb het pand in 2021 als klushuis gekocht en het is nu zo goed als klaar. Wat ik heb veranderd? Zo goed als alles.

Het is al die jaren bewoond door één huurder en er is nooit iets aan gedaan. De woning heeft nog een jaar leeggestaan. Toen ik er voor het voor het eerst kwam voor een bezichtiging, stond ik letterlijk in het puin. De ramen mochten ook niet open, omdat ze bang waren dat ze eruit zouden vallen. Ik was niet op zoek naar een klushuis, want ik ben geen klusser. Ik kan het wel, maar ik vind het echt niet leuk. Alleen was dit een kans. Ik zag het als puin met potentie.

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

De woning is nu volledig gasloos gemaakt. Ik zag het met het aardgas al een beetje aankomen. Natuurlijk niet dat er oorlog zou komen, maar wel dat ik beter zelfvoorzienend kan zijn, niet afhankelijk van fossiele brandstoffen. In de meterkast heb ik de groepen uitgebreid van drie naar negentien groepen en twee extra krachtgroepen. Ik heb vorig jaar negentien zonnepanelen (vijftien indaks en vier op de dakkapel) geplaatst. Verwarmen doe ik met infraroodverwarming in de vloer en met split-airco’s in bijna iedere ruimte. Behalve in de badkamer, daar zit infraroodverwarming in de vloer en spiegel.

Verder heb ik een hybride warmtepompboiler van 120 liter, een Quooker en een inductiekookplaat. Alle kozijnen zijn vervangen en overal zit nu HR++-glas. Het dak op zolder is nu voorzien van isolatie, omdat daar nog niks zat. En mijn rolluiken werken op zonne-energie.”

Wat voor energiecontract heb je?

“Ik heb een driejarig contract bij Vattenfall. Die loopt nog tot april 2024 door, dus daar ben ik heel blij mee. Ik betaal nu 30 euro per maand, dat is veel te veel, maar ik zie het als een soort spaarpotje. Mijn netto stroomverbruik over het afgelopen jaar was 2630 kWh. Dat komt omdat mijn zonnepanelen pas sinds eind januari werkten en mijn slimme systemen nog ingeregeld moesten worden ten behoeve van de infraroodverwarming en de hybride boiler. Ook stonden de airco’s tijdelijk dag en nacht te loeien om het stucwerk te drogen.

Ik moet ook zeggen dat ik een houtkachel heb. Lekker warm, leuke sfeer en ook leuk voor de kinderen. Bij een houtzagerij koop ik proppen resthout. Daar betaal ik nog geen honderd euro per winter voor.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

“Ik kijk kritisch naar mijn verbruik. Ik trek bijvoorbeeld stekkers eruit als ik wegga of ga slapen. Andere apparaten staan op de ecomodus. De airco’s verbruiken inderdaad veel, maar ze hebben wel een hoog rendement. Zeker met verwarmen. Ik heb een ‘slim huis’, dus zulke apparaten zijn ingesteld in schema’s.

Als ik aan het werk ben en ik zie in een app dat mijn zonnepanelen veel opwekken, laat ik op afstand de rolluiken zakken om de warmte buiten te houden. Er zitten ook bepaalde ‘verklikkers’ op de deuren. Als de achterdeur bijvoorbeeld te lang openstaat, gaat de verwarming automatisch uit. Ik ga natuurlijk niet verwarmen voor de buitenlucht.

Wassen doe ik meestal alleen in het weekend, of als de zon schijnt. Meestal is het dan een treintje: eerst de wasmachine, dan de warmtepompdroger voor hoeslakens en badspul en daarna de afwasmachine.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.