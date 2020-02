Ribfluweel is hip: Zo houd je die bank of stoel mooi

Zelf heb ik een prachtige leren bank met ribfluwelen kussens. Het voordeel van die stof is dat het materiaal anders is geweven. De fijne, opstaande haartjes hebben een gladde structuur en nemen minder snel vocht en vuiligheid op vergeleken met bijvoorbeeld wol. Wol ‘slurpt’ de viezigheid meteen op.



Stel je morst iets op je mooie ribfluwelen stoel, bank of kussen: geen paniek. Pak een doek die het vocht opneemt. Dus niet een theedoek, maar gewoon een handdoek. En dep dan even. Zorg dat je ook een föhn bij de hand hebt, zodat je de vlek daarna droog kunt blazen. Dan komen de haartjes weer omhoog. Natte, geplette haartjes kunnen de illusie wekken dat er een vlek is, terwijl die er soms niet is.



Mocht er nou nog wel een vlek zijn, dan reinig ik die het liefst met een mager sopje van Biotex Groen. En let erop: dat moet mager zijn. We willen altijd alles mager, behalve met een sopje. Die maken we het liefst extra soppig en vet. Maar net als met je eigen lijf is dat extra scheutje niet nodig. Hoe meer sop je gebruikt, hoe meer het blijft plakken en hoe viezer het wordt. Hoezo? Omdat in zeep heel veel vet zit. Een a twee druppeltjes is voldoende. Echt: ‘less is more’.