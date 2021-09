Recordaantal buurten viert dit jaar burendag

Een recordaantal van 6300 buurten doet komende zaterdag mee met burendag. De organisatie denkt dat de behoefte aan contact met buren groter is dan ooit. Wat is burendag nou precies, en wat kun je doen?

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds en bestaat sinds 2006. In 2019 deden er nog zesduizend buurten mee, in het coronajaar 2020 een kleine vierduizend.

De bedoeling is dat je activiteiten organiseert met buren. Je kunt die van tevoren aanmelden op de website van burendag. Buurten die zich vóór 15 augustus hebben opgegeven, krijgen een bijdrage tot 400 euro als ze bijvoorbeeld samen een picknickbank willen maken. De voorwaarde is dat het geld gaat naar iets dat ervoor zorgt dat bewoners elkaar herhaaldelijk gaan ontmoeten. Het geld is dus niet bedoeld voor bijvoorbeeld de buurtbarbecue. Op dezelfde site is een kaartje te vinden waarop je kunt zien waar in jouw buurt een activiteit staat gepland.

Aanleggen van stadstuintjes

Ook in Zaandam gaan ze aan de slag. De Stichting Cultureel Centrum Bullekerk gaat kleine stadstuinen aanleggen. Dat gebeurt op het plein voor de kerk. Volgens directeur Niels Busch is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten in de Bullekerk, maar ook op het plein ervoor. Met de stadstuintjes, die met behulp van buurtbewoners worden aangelegd, moet het plein er fraaier uit komen te zien.

Quote Er wonen hier veel ouderen in de buurt, en we zien dat zij behoefte hebben aan het contact. Op die manier hopen we er samen een ontmoe­tings­plek van te maken Niels Busch, directeur Cultureel Centrum Bullekerk

,,We gaan aan de slag met het mooier maken van het plein. Er wonen hier veel ouderen in de buurt, en we zien dat zij behoefte hebben aan het contact. Op die manier hopen we er samen een ontmoetingsplek van te maken.”

Contact op laagdrempelige manier starten

,,Als je elkaar leert kennen, is het makkelijker om later op elkaar terug te vallen", zegt Nerina Vilchez van het Oranjefonds. ,,Bijvoorbeeld als je iemand nodig hebt om de planten water te geven, een kopje suiker te lenen of om de boodschappen te doen als je bijvoorbeeld je been hebt gebroken”, aldus Vilchez.

Het idee achter burendag is dan ook niet om de rest van het jaar niets met elkaar te doen, maar juist om het contact tussen buurtgenoten op een laagdrempelige manier te starten.

Meedoen

Je kunt allerlei activiteiten verzinnen voor burendag. Volgens sociaal werker Willeke van der Heijden is het leuk om activiteiten te doen die voor verbondenheid zorgen. ,,Er zijn genoeg leuke spellen te bedenken, zoals levend stratego of een speurtocht. Of schilder met de hele buurt sierpotten en zet die in de voortuinen, dan heb je iets gemeenschappelijks met de straat.”

Je kunt natuurlijk ook gewoon een spelletjesmiddag organiseren, of als je liever de handen uit de mouwen steekt een klusjesdag inlassen en elkaar hierbij helpen. Volgens Vilchez is dat een goed idee. ,,Er is een verhaal langsgekomen van een buurt waarin de bewoners samen aan een pleintje wonen. Een van de gezinnen had een vervallen schutting en geen geld om die te laten repareren. De buren hebben toen samen de schutting opgeknapt op burendag. En daar gaat het ook om, het betrekken van mensen voor wie dat normaal niet vanzelfsprekend is.”

Tip voor Burendag: geveltuin aanleggen - Meld je bij Stichting Steenbreek. Ga met behulp van de stichting na wat de regels zijn in jouw eigen gemeente. - Spreek een dag af met buren om aan de slag te gaan. Haal de tegels eruit, graaf een gat van zo’n 30 centimeter diep en stort er (biologische) tuinaarde in. - Begin met planten. Denk aan een mix van bloeitijd, zodat insecten altijd wat te doen hebben. Populaire gevelbloeiers: vaste planten, heesters, bloembollen, klimplanten. Een aantal van deze planten moeten wel worden vastgebonden aan een rek of draad. Andere ideeën: samen iets opknappen aan of rond het huis, levend stratego, jeu de boules, een speurtocht voor kinderen uitzetten, potten schilderen, karaoke.

