Rabobank verwacht hardere stijging huizenprijzen als economie aantrekt

Eerdere ramingen van ING en ABN Amro gingen uit van een afkoeling van de huizenmarkt, al liet ING ook het scenario open dat verdere verhitting mogelijk was als het aantal coronabesmettingen snel kon worden ingedamd. Rabobank noemt nu een stijgingspercentage van 8 procent voor 2021 ten opzichte van vorig jaar. In 2022 zou de huizenprijs met 4 procent kunnen stijgen.

,,Hiermee hebben we onze huizenprijsverwachting fors naar boven bijgesteld”, zegt Rabobank-econoom Carola de Groot. ,,Eind 2020 gingen we nog uit van een gemiddelde huizenprijsgroei van respectievelijk 5,5 procent en 2,5 procent. De belangrijkste reden voor deze opwaartse bijstelling is dat de macro-economische vooruitzichten zijn verbeterd.” Daarmee doelt De Groot op het feit dat de vaccinatiecampagnes op stoom komen, waardoor corona een minder grote rol zou kunnen gaan spelen in de wereldeconomie. Het slechte nieuws, dat de vaccinatiecampagne nu gedeeltelijk is gestaakt, is nog niet meegenomen in dat beeld.

Ook de lage rente zorgt momenteel voor een opwaartse druk van de huizenprijzen. Doordat consumenten minder geld hoeven te betalen voor een hypotheek, kunnen ze meer lenen. Het hoeft niet eens te betekenen dat ze maandelijks meer geld kwijt zijn aan wonen. Voor een hypotheek waarbij de rente 20 jaar vastligt wordt bij sommige geldverstrekkers momenteel minder dan 1,5 procent rente gerekend.

Slag om de arm

Toch houdt de Rabobank nog een belangrijke slag om de arm en dat is de invloed van beleggers op de woningmarkt. Afgelopen weekend maakte het Kadaster bekend dat particuliere beleggers de afgelopen tien jaar actiever dan ooit waren. Ze kochten in de vier grootste steden een kwart van de huizen op voor verhuur en in het laatste kwartaal van 2020 zelfs 40 procent. In de rest van Nederland was dat 15 procent in de laatste tien jaar en in het laatste kwartaal 30 procent. Volgens het Kadaster heeft dat voor hogere huizenprijzen gezorgd.

Sinds 1 januari is de overdrachtsbelasting voor beleggers forst gestegen van 2 naar 8 procent. Op een huis van 300.000 euro scheelt dat 18.000 euro. ,,Wij verwachten dat de vraag van beleggers dit jaar wat inzakt omdat zij, anticiperend op de fors hogere overdrachtsbelasting voor beleggers sinds de jaarwisseling, hun aankopen hebben vervroegd. Dit kan de huizenprijsontwikkeling drukken, maar het is onzeker in welke mate", zegt Carola de Groot van Rabobank.

Politieke partijen zijn bovendien van plan beleggers verder de pas af te snijden, zo laten ze in hun programma's weten. De partijen zeggen ook in meerderheid fors meer woningen te willen bouwen, namelijk 1 miljoen huizen tot 2030. Dat zal voor de productie dit jaar en volgend jaar nog geen effect hebben. Rabobank denkt dan ook dat er te weinig wordt gebouwd om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen, mits de economie zich inderdaad zo gunstig ontwikkelt als wordt verwacht. De onzekerheid met betrekking tot corona blijft groot, nuanceert de bank.

Bron: Independer hypotheek berekenen tool Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit veranderde er per 1 januari voor de overdrachtsbelasting:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.