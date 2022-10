Productie warmtepompen schiet omhoog, mogelijk prijsdaling in het verschiet

Vrachtwa­gens rijden hier zó hard dat schokken in huis te voelen zijn: ‘Lig soms te schudden in bed’

Vrijwel alle bewoners van de Ambachtsheerelaan in het Utrechtse Harmelen hebben er last van: scheuren in hun muren. Vrachtwagens in deze straat rijden met dusdanig hoge snelheden over de drempels, dat de schokken en trillingen in de woningen te voelen zijn.

22 september