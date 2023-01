‘Prijsplafond gooit rem op energietransitie: vraag naar warmtepompen en isolatie loopt terug’

Het prijsplafond gooit een rem op de energietransitie. Zo is de vraag naar besparings- en isolatiemaatregelen en warmtepompen teruggelopen, merkt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). ,,Het gevoel van urgentie is weg, mensen zeggen: we wachten nog een jaartje.”

De NVDE, dat bestaat uit zesduizend bedrijven en brancheorganisaties in de duurzame energiesector zoals de isolatiemarkt, merkt dat er sprake is van ‘vraaguitval’ bij haar leden. ,,De druk die mensen voelen om nú te verduurzamen, is kleiner geworden", zegt voorzitter Olof van der Gaag.

Sinds 1 januari geldt het prijsplafond. Het hele jaar betaal je dankzij dat plafond maximaal 40 cent per kWh aan stroom en voor gas 1,45 euro per kubieke meter. Dat gaat tot een verbruik van 2900 kWh en 1200 kuub gas. Wie meer verbruikt, moet dat afrekenen tegen de marktprijs in het energiecontract.

Bescherming tegen heftige prijsstijgingen

Vooral mensen die alleen wonen - volgens het Centraal Bureau van de Statistiek doen in Nederland ruim 3 miljoen mensen dat - moeten het erg bont maken om daar overheen te gaan. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal verbruiken mensen die alleen wonen in een appartement niet meer dan 1500 kilowattuur stroom en zo’n 700 kuub gas. Alleen als je in je uppie in een oude (kleine of middelgrote) woning woont, komt je gasverbruik in de buurt van het plafond.

Het prijsplafond beschermt je bovendien tegen heftige prijsstijgingen in de markt, of je nu een vast of variabel contract hebt. Heeft het nog veel zin om dan op elk kilowattuurtje, je sluipverbruik en je apparaten te letten? Van der Gaag: ,,De energieprijzen vallen mee, dus is gevoel van urgentie weg. We wachten nog wel een jaartje met besparen of verduurzamen, zegt men.”

‘Besparen blijft lonen, ook als je onder het plafond blijft’

,,Het is één van de nadelen van het prijsplafond: de besparingsprikkel voor mensen die alleen wonen is een stuk kleiner", zegt Gerard Spierenburg van De Consumentenbond. ,,Ook de prikkel voor energiebedrijven om de prijzen te verlagen ontbreekt: de overheid betaalt de rest toch wel.”

Het klopt dat het voor het ene huishouden makkelijker is om onder het prijsplafond te blijven dan voor het andere, erkent een woordvoerder van energieminister Rob Jetten. ,,Het is niet mogelijk en niet uitvoerbaar om het plafond per type of grootte van huishoudens te laten verschillen. Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om het prijsplafond tot een bepaald verbruik te laten gelden, zodat er een besparingsprikkel blijft bestaan. Besparen blijft, ook als je onder het plafond blijft, lonen. Ook met het prijsplafond is energie duurder dan voor de oorlog in Oekraïne.”

Tegen het einde van 2021 bedroeg de gemiddelde stroomprijs zo'n 0,25 euro per kWh. Eind december lag de prijs op 0,84 per kWh (nu 0,75 per kWh). ,,De goedkoopste energie blijft de energie die je niet gebruikt", zegt Spierenburg.

Natuurlijk zal het nog wel lonen om te besparen en te verduurzamen, zegt ook Van der Gaag. ,,Objectief gezien en met een economische bril op is het nog zeer lonend. Dit jaar zijn er opnieuw veel gunstige ISDE-subsidies (een overheidssubsidie om te verduurzamen, red.) en ik verwacht dat nog steeds veel mensen daar gebruik van zullen maken.”

Het prijsplafond remt ook de energietransitie op een andere, indirecte manier, volgens Van der Gaag. Zo zijn veel bedrijven, energiemaatschappijen en het ministerie veel tijd en energie kwijt aan het omgaan en inrichten van de nieuwe maatregel. Tijd en energie die ook in verduurzamen gestoken had kunnen worden, aldus de NVDE-preses.

