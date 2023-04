Prijs van oudere woningen daalde eind vorig jaar onevenredig hard

Prijzen van woningen gebouwd vóór 1930 daalden in het laatste kwartaal vorig jaar onevenredig hard in vergelijking met huizen gebouwd na de jaren 30. Het energielabel speelt daar mogelijk een rol bij, blijkt uit een analyse van Kadasterdata.nl. Zo lag de gemiddelde huisprijs van oude woningen met een zuiniger energielabel 34 procent hoger.

De prijzen van woningen van voor 1930 daalden in de laatste drie maanden van 2022 met 6 procent. Ook de prijs van huizen gebouwd tussen 1961 en 1971 daalden sterk (3,6 procent). De belangrijkste verklaring daarvoor is de beperkte energiezuinigheid van die huizen, denkt Kadasterdata.nl. Tussen de bouwjaren 1880 en 1928 ligt de gemiddelde vierkante meterprijs bij woningen met energielabel G gemiddeld een kwart lager dan met een label F of zuiniger.

Hoewel er nog geen energielabels bestonden voor woningen uit begin 1900, kunnen we de manier waarop die huizen gebouwd zijn vergelijkingen met het huidige label G. Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl: ,,Een simpele verduurzamingsstap als isoleren of dubbel glas brengt dat al snel naar label C of B. Dat dit zo enorm veel verschil maakt in de gemiddelde huizenprijs, had ik niet direct verwacht.’’

Instapklare duurzame woning

Abrahamse verwacht dat huizenzoekers in de toekomst vaker naar het energielabel bij de aanschaf van hun huis. ,,En willen zij daar significant meer voor betalen. Ik vermoed dus dat woningen met een wat hoger energielabel sneller verkocht raken.”

De prijs van een appartement met tenminste energielabel C steeg maar liefst met 351 euro per vierkante meter. Voor huizen was deze stijging 236 euro. ,,Een flinke verduurzamingsslag als het vervangen van kozijnen en ramen heeft nogal wat impact op tijd, geld en buurtoverlast. Wanneer je een beperkter budget hebt, is een woning kopen en vervolgens een beschikbare aannemer zoeken terwijl de dubbele maandlasten doorlopen, eigenlijk ondoenlijk. Mede daardoor is een instapklare duurzame woning nu aantrekkelijker dan ooit.”

Kadasterdata.nl is een online platform voor woninginformatie van Nederland. Het platform koppelt en verrijkt data. Hiervoor combineren zij data van het Kadaster, de BAG, het Centraal Bureau voor Statistiek en andere bronnen.

