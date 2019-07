Prachtig penthouse in Berlijn met jacuzzi op het dakterras

Recordaan­tal huurwonin­gen verkocht aan beleggers: ‘Daar schuilt een gevaar in’

23 juli In de eerste zes maanden van dit jaar is een recordaantal huurwoningen verkocht. Opvallend is dat buitenlandse beleggers vooral in bestaande woningen investeren. Dat kunnen huurders gaan merken, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer.