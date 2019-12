Poëtische advertentie met erwtensoep trekt de aandacht op Funda

De advertentie van Funda trekt de aandacht van het Instagramaccount fundasfinest, met name vanwege close-up van een pan erwtensoep. ,,Lachen, daar hebben we eerder op gestaan”, zegt Lensink enthousiast. ,,Tja, die erwtensoep past natuurlijk in een reeks andere foto's. Je moet hem niet op zichzelf zien. Als je alles ziet, straalt het vooral sfeer uit. Ik neem niet aan dat kijkers afhaken vanwege zo'n pan erwtensoep als ze het niet lusten. Als je door meubels heen kunt kijken als je die niet mooi vindt, moet dit ook wel lukken!”



Niet alleen de foto's springen in het oog, ook de poëtische tekst is anders dan normaal op de populaire huizensite. ‘Met recht een bolwerk van de vrijheid’, wordt de schappelijk geprijsde villa (589.014 euro - die 14 is een knipoog naar het huisnummer) genoemd. ‘Knerpend rijden we de riante oprit op’, zo begint de beschrijving van het huis. Het ‘fenomenale uitzicht’ wordt vergeleken met een landschapsschilderij en hoewel de trap in de ‘representatieve hal’ de eyecatcher is, mag het moderne toilet met fonteintje er ook zijn, aldus de advertentie.