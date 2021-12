Plantenjacht tussen kerst en 3 januari: meeste geluk in stad en op boerenland

Stoere bloeiers in de winter? Ja, er valt echt wel wat te ontdekken, zegt Baudewijn Odé van Floron, de beschermingsorganisatie voor wilde planten. ,,Van alle 1500 soorten wilde planten in ons land hebben we er in de loop van de jaren zevenhonderd bloeiend aangetroffen rond de jaarwisseling.’’ Juist omdat er heel wat te zien valt, houdt Floron dit jaar opnieuw de Eindejaars Plantenjacht, tussen kerst en 3 januari. Gedurende een uur tel je daarvoor tijdens een wandeling alle bloeiende, wilde planten.