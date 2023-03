Plant nu een vlinderstruik in je tuin voor meer bijen en vlinders

eigen tuin eerstMeer vlinders in je tuin? Met een paar vlinderstruiken heb je dat zo voor elkaar. Nu is de ideale tijd om ze te planten. Tuingoeroe Romke van de Kaa heeft een paar mooie exemplaren voor je uitgezocht.

Terwijl de aandacht voor de tuin in de media nog nooit zo groot is geweest, wordt de tuin zelf steeds minder bewerkelijk. De tuinier van de toekomst tuiniert virtueel: op zijn computerscherm of met een tuinboek vanuit de luie stoel. De leunstoeltuinier kijkt tevreden uit over zijn tuin waarin grasmaaien en watergeven zijn geautomatiseerd. Waarin ongedierte geen kans krijgt, omdat het op een verantwoorde wijze biologisch bestreden wordt.

Af en toe bekruipt hem toch een vaag schuldgevoel, want had tuinieren niet ooit iets te maken met de natuur? Met vogels kwetterend in de struiken, met zoemende bijen, en vlinders die van bloem tot bloem fladderden? En dus stapt hij zuchtend in zijn auto en rijdt naar het tuincentrum, want daar is de remedie tegen zijn schuldgevoel te koop: de vlinderstruik. ‘Aflaatstruik’ zou ook een goede naam zijn. April is een goede maand om een exemplaar te planten, want dan is het gevaar van strenge nachtvorst wel geweken.

Kies nou niet lukraak de eerste de beste die het tuincentrum in de aanbieding heeft want het is zuur om later tot de ontdekking te komen dat die van de buren toch eigenlijk mooier is. En de populaire variëteit ‘Lochinch’ mag dan uit Schotland afkomstig zijn, hij laat het toch vaak na een paar nachten strenge vorst al af­weten.

Wel goed tegen vorst ­bestand zijn ‘Nanho Blue’ en ‘Nanho Purple’, twee vlinderstruiken afkomstig uit Boskoop. Dit zijn relatief kleine struikjes met smal, wilgachtig blad en spitse pluimen in lila en – in het geval van ‘Nanho Purple’- paarsroze. Deze laatste is de zwakste groeier van de twee. In kleine tuinen kan dat een voordeel zijn, maar ook ‘Nanho Blue’ wordt niet veel hoger dan anderhalve meter. Andere sterke soorten zijn de aloude ‘Ile de France’, met grote, violette bloempluimen en ‘Black Knight’ die in de jaren 50 van de vorige eeuw door de Firma Ruys in Dedemsvaart is geselecteerd.

Volledig scherm Nanho Blue. © Getty Images/iStockphoto

Van bontbladige heesters moet je houden en voor wie dat doet is er ‘Harlequin’ met paarsrode bloempluimen en blad dat is afgebiesd met crèmegeel. Zeker niet onaardig, dat bonte blad, maar als de struik ook nog bloeit misschien net iets te veel van het goede.

Witbloeiende vlinderstruiken zijn prachtig als ze net beginnen te bloeien. Maar de vreugde duurt kort, want als de laatste pluimen nog in bloei moeten komen, zijn de eerste al uitgebloeid en verkleurd naar bruin. Je hebt tuiniers die daarvoor hun ogen kunnen sluiten – die planten bijvoorbeeld ook witte seringen – maar wit met bruin is geen gelukkige combinatie.

Er komen steeds nieuwe vlinderstruiken. Een goede, relatief nieuwe variëteit is ‘Pink Delight’ met rozerode pluimen. Ook ‘Summer Beauty’ met een bloemkleur die naar rood neigt is een goede introductie.

