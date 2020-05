Plant eens een Ceanothus, die bloeit met een soort blauwe bloemkolen

Seringen bloeien rijk, maar takken en blad zijn altijd te zien. Californische seringen bloeien zo overdadig dat er geen struik meer te zien is; ze lijken op grote blauwe bloemkolen. Die onwaarschijnlijk rijke bloei maakt de struik zo populair. Plus het feit dat je na de bloei nog een bekoorlijke heester overhoudt. Daarbij vergeleken is de gewone sering een onbehouwen takkenbos.



Ik weet het: de mantra luidt ‘plant inheemse waar, dan helpen wij elkaar’, waarbij die wederzijdse hulp vooral gezien moet worden als een reddingsboei voor onze inheemse insecten. Maar insecten zijn niet gek. Op de Zuid-Amerikaanse fuchsia, de Aziatische springbalsemien en de Noord-Amerikaanse teunisbloem vind je de rupsen van het groot avondrood. Dit inheemse nachtvlindertje zou zijn eitjes op onze vaderlandse wilgenroosjes moeten leggen. Kennelijk zijn nachtvlinders minder fanatiek dan onze heemplantenpropagandisten.



Californische seringen vallen uiteen in twee groepen: een groep die ‘s winters zijn blad verliest en een groep die groen blijft. Die tweede club - de groenblijvers - is het minst winterhard. In tuincentra is de populairste Ceanothus wintergroen. Begrijpelijk, want hoe groener het blad en hoe vorstgevoeliger de struik, hoe dieper blauw de bloemen. Blauw is de kleur die het beste verkoopt, dat kan iedere kweker je vertellen.