Plan voor andere manier van toewijzen sociale huurwoningen

Het is een van de eerste stappen om het verdeelsysteem van sociale huurwoningen anders aan te pakken dan nu. Vanwege de lange wachtlijsten, die in sommige steden oplopen tot langer dan tien jaar, kunnen veel mensen niet verhuizen terwijl dat wel gewenst of zelfs noodzakelijk is.

Punten verdienen

Landelijke website?

Een ander probleem waar het verdeelsysteem mee te maken heeft, is dat de inschrijving voor sociale huurwoningen per regio verloopt. Als je staat ingeschreven in de ene regio, dan vervalt de wachttijd op het moment dat je je inschrijft bij een andere regio, bijvoorbeeld omdat je daar voor een baan of de liefde naartoe wilt verhuizen.



Dankzij de woningnood en lange wachtlijsten past de regionale aanpak niet meer bij deze tijd, vindt de Woonbond, die pleit voor een landelijke wachtlijst en één website. Koepelorganisatie van corporaties Aedes geeft toe dat een betere samenwerking nodig is en doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheden. Een landelijke website maakt een kans, maar Aedes waarschuwt dat de woningmarkt in elke regio anders is en dat daar oog voor moet zijn in het verdeelsysteem.