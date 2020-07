Piepkleine studio voor 1200 euro per maand gaat viraal op Twitter

‘Dj Afrojack koopt waanzinnig huis met acht badkamers’

15 juli DJ Afrojack, alias de 32-jarige Nick van de Wall, is volgens het zakenblad Quote de nieuwe eigenaar van het prestigieuze landgoed met kasteelvilla Markgraaf, op de grens van Nederland en België. Het is niet bekend hoeveel geld er is neergeteld voor het paleisje, dat ooit voor 7,5 miljoen euro werd verbouwd en op een zeker moment voor 20 miljoen te koop stond.