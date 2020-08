Picknicken in de achtertuin met duurzame én mooie spullen

De picknick bestaat al sinds de 17de eeuw. Het woord stamt af van het Franse pique (iets uitkiezen) en nique (kleinigheid). In het Engels kreeg het woord de extra betekenis to pick a place. Picknicken deed je, aldus de Britten, op een rustige, afgelegen plek ver weg van dagelijkse beslommeringen. Dat is volgens de boeken de belangrijkste eigenschap van een picknick: die moet plaatsvinden buiten de perceelgrens van je woning. In tijden van corona doen we daar even niet moeilijk over.