Pastorie in de verkoop: in paar weken 145.000 euro duurder

‘Meeste hypotheken in één kwartaal verstrekt sinds 2008’

6 augustus In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 114.000 hypotheken verstrekt. Dat is het hoogste aantal in één kwartaal sinds 2008. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar werden ruim een kwart meer hypotheken verstrekt, stelt consultancybureau IG&H in zijn driemaandelijkse hypotheekupdate.