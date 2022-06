Parel van een koophuis in Arnhem heeft ondergrondse ‘wietcontainer’ in tuin: ‘Voelt zo onrechtvaardig’

Ben je dolgelukkig met je nieuwe koopwoning in Arnhem - een ‘absolute parel’ volgens de makelaar-, blijkt het een drugspand te zijn. Want in de achtertuin stuit je op een ingegraven zeecontainer, die zeer waarschijnlijk dienst deed als ondergronds wiethok.