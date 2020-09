Overdrachtsbelasting starters vervalt: ‘Huis één maand later kopen scheelt 7360 euro’

Opvallend: appartemen­ten nieuwbouw duurder dan gezinswo­nin­gen

9 september In het eerste half jaar van 2020 zijn iets meer nieuwbouwhuizen verkocht dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van NVB Bouw. Opvallend is dat appartementen duurder zijn dan eengezinswoningen, wat vooral iets zegt over de locaties waar flats momenteel worden gebouwd.