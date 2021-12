Ouderen woest dat zij de schuld krijgen van woningnood

De belangrijkste oorzaak van de woningcrisis in ons land zou de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen zijn, zegt een meerderheid van gemeenten (55 procent) in antwoord op vragen van de NOS en de regionale omroepen. Ze zouden eengezinswoningen bezet houden .

Ouderenbond ANBO reageert gepikeerd: ,,Gemeenten moeten de hand in eigen boezem steken. Zij hebben vaak geen visie op de veranderende demografische ontwikkelingen in ons land. Veel ouderen van wie de kinderen allang het huis uit zijn, en van wie soms de partner al overleden is, willen wel verhuizen naar een kleinere woning. Niet alleen omdat het in hun eigen belang is, maar ook omdat zij daarmee kunnen bijdragen aan de doorstroming op de woningmarkt en dus starters aan een huis kunnen helpen. Maar er zijn simpel gezegd geen geschikte woningen om naartoe te verhuizen, in hun eigen wijk, met zorg dichtbij en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en waar nodig te helpen.’’