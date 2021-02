Ouderen verruilen huis graag voor appartement, maar eerste stap is lastig: ‘Nachten wakker gelegen’

Gas en elektrici­teit goedkoper dan vorig jaar

19 februari Consumenten betaalden begin dit jaar wat minder voor hun energie dan vorig jaar. Gemiddeld was de prijs van energie in januari op jaarbasis bijna 4 procent lager. Dat komt door de lagere variabele leveringstarieven die de consument per kubieke meter gas of kilowattuur elektriciteit moet betalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op jaarbasis scheelt dat 60 euro op een gemiddelde energierekening.