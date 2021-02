Optimaal gebruik maken van je wasmachine: ‘Te veel wasmiddel kan je kleding beschadigen’

‘Katoen’, ‘automatisch’ en ‘express’: dat zijn de wasprogramma’s en -instellingen die we het vaakst selecteren. Sterker nog, de meeste mensen gebruiken niet meer dan een of twee programma’s, al staan er vaak wel tien of meer op. Of de functies ‘sport’, ‘overhemden’ en ‘hygiëne’ dan overbodig zijn? ,,Integendeel”, zegt Kris Hellebuyck, academymanager bij wasmachinefabrikant Miele. ,,Door een wasprogramma te kiezen dat aangepast is op het type textiel dat je wilt wassen, zorg je ervoor dat je kleren langer mooi blijven. Dat betekent natuurlijk wel dat je je was eerst goed moet sorteren.’’