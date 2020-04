Op zoek naar je droomhuis: neem je een aankoopmakelaar of niet?

Het kopen van een huis, of het nu de eerste keer is of de vijfde, is een proces waar veel bij komt kijken. Is dit juist wel of niet de beste tijd om te kopen? En hoe weet je wat je moet bieden? Een aankoopmakelaar kan helpen, maar nieuwe, data-gedreven initiatieven bieden ook uitkomst.

Je kon er de afgelopen jaren bijna niet omheen: de woningmarkt is oververhit. Ook tijdens de eerste weken van de coronacrisis is de huizenmarkt niet ingestort. Wat is nu hét advies om toch een kans te maken op jouw droomhuis?



Wat elke makelaar adviseert: neem een aankoopmakelaar. NVM-woordvoerder Theo Scholte: ,,Het is fijn om een adviseur te hebben die je helpt als je een huis gaat kopen. De aankoopmakelaar weet vaak eerder wat er in de verkoop komt en begeleidt je door heel het proces. Zeker in tijden van krapte is dat aan te raden.”

Hans André de la Porte, woordvoerder van Vereniging Eigen Huis, sluit zich hier grotendeels bij aan. ,,Het is altijd een persoonlijke keuze, maar zeker in de Randstad ontkom je er bijna niet aan als je echt serieus op zoek bent. Makelaars weten eerder wat er op de markt komt en zijn volledig ingevoerd in het hele proces. ”

Toch benadrukt De la Porte dat een aankoopmakelaar geen must is. ,,Als je op zoek bent naar een huis in Drenthe, je bent bereid je vast te bijten in de markt en er wat meer tijd in te stoppen, dan kun je ook zelf aan de slag.”

Prijzig

De voornaamste reden dat niet iedere huizenkoper ervoor kiest een aankoopmakelaar in de arm te nemen, is het prijskaartje. Meestal vraagt de aankoopmakelaar een percentage van de aankoopprijs, wat kan oplopen in de duizenden euro’s. Nieuwe, data-gedreven initiatieven ontstaan om de mensen die niet voor een makelaar kiezen, toch met zelfvertrouwen het koopproces in te sturen.

Quote Het blijft prettig om een aankoopma­ke­laar fysiek bij je te hebben Theo Scholte, woordvoerder NVM Sinds begin vorig jaar verzamelt Walter Living allerlei vastgoedinformatie - huizenprijzen, WOZ-waardes, energielabels - om kopers inzicht te geven in de woningmarkt. ,,Deze informatie gaat in een grote ton en vervolgens trekken data-analisten conclusies”, legt mede-oprichter Steven van Wel uit. ,,Zo komen we veel te weten over het biedgedrag van mensen en kunnen we bijvoorbeeld een indicatie geven of er in een bepaalde buurt veel huizen boven de vraagprijs worden verkocht en of er nog veel aan een huis moet gebeuren.”



Klanten kunnen een informatiepakket over een huis waarin ze geïnteresseerd zijn aanvragen en vervolgens loopt een medewerker de data met de klant door in een videogesprek. Dit kost bij elkaar standaard 299 euro. ,,Zo proberen we het huiswerk dat normaal gesproken de aankoopmakelaar doet voor een grotere groep beschikbaar te stellen”, aldus Van Wel.

Prijsverschil

NVM-woordvoerder Scholte bevestigt dat dit soort diensten inderdaad kan helpen in het biedingsproces, maar dat het snelle schakelen en de persoonlijke betrokkenheid van een aankoopmakelaar niet makkelijk te vervangen zijn. ,,Voor een grote groep kan dit een goede oplossing zijn, maar het pakt maar een deel van het proces van begeleiding. Het blijft prettig om een aankoopmakelaar fysiek bij je te hebben tijdens een bezichtiging.”



Ook Vereniging Eigen Huis-woordvoerder De la Porte geeft aan dat dit soort initiatieven positief worden ontvangen, maar wel vooral als hulpmiddel moeten worden gezien. ,,Het kopen van een huis kan je niet helemaal van data laten afhangen.”

Quote Het kopen van een huis kan je niet helemaal van data laten afhangen Hans André de la Porte, Vereniging Eigen Huis

Wat mensen - naast het kostenplaatje - volgens Van Wel aanspreekt aan de dienst van Walter Living, is de transparantie en de onafhankelijkheid van de data. ,,Wij zijn er niet bij gebaat als mensen sneller, langzamer of hoger bieden.” De la Porte: ,,Een makelaar kan inderdaad een eigenbelang hebben, bijvoorbeeld als hij een kijker krijgt bij een huis waar hij graag vanaf wil, of er achter de schermen deals worden gemaakt met collega-makelaars.”



Bieden in coronatijden

Quote Verkopers nemen nu liever het zekere voor het onzekere Steven van Wel, Walter Living In hoeverre de coronacrisis de woningmarkt zal doen opschudden, is nog niet met zekerheid te zeggen. De la Porte: ,,Er is een woningtekort en dat blijft zo. Kopers zijn vanwege de coronacrisis wel terughoudender, wat kan betekenen dat het nu juist een goede tijd is om te kopen. Het is nu wat rustiger en minder gejaagd, wat er misschien voor kan zorgen dat er meer onderhandelingsruimte is.”



Daarnaast zijn banken ook voorzichtiger volgens De la Porte. ,,De regels van de hypotheekverstrekking zijn niet veranderd, maar banken stellen wel aanvullende vragen. Bijvoorbeeld of mensen in staat zijn op het oude inkomensniveau terug te komen, mochten ze hun baan verliezen of tijdelijk minder geld gaan verdienen.”

Voorwaarden

Wat volgens Van Wel een ander verschil is met het pre-corona-tijdperk, is dat er nu meer gelet wordt op de koopvoorwaarden. ,,Verkopers nemen nu liever het zekere voor het onzekere. Een lager bod met betere voorwaarden kan daarom nu de voorkeur hebben. Wij adviseren kopers dan ook om te letten op de voorwaarden, zoals een flexibele verhuistermijn en door slechts een deel van het koopbedrag onder voorbehoud van financiering te doen.’’

Scholte voegt hier aan toe dat bezichtigingen ook anders in zijn werk gaan vanwege de nieuwe situatie. ,,Bezichtigingen beginnen nu vaak digitaal. Hierdoor komen alleen de écht geïnteresseerden fysiek langs. Ook maken we gebruik van 3D-tools, bijvoorbeeld op Funda, om klanten een zo goed mogelijk beeld te geven van een woning voordat ze gaan kijken.”