Op vakantie? Behoed je huis voor muizen, brand hoosbuien en inbrekers

Tip 1. Houd motmuggen in het riool

Nog even naar de wc voor je in de auto stapt en daarna staat het water in de pot een paar weken stil. Motmuggen, die in het riool wonen, vinden het in de tussentijd heerlijk om hun eitjes te leggen in stilstaand water, liefst met wat drab erin. De larven die daaruit komen, eten namelijk graag rottend organisch materiaal.