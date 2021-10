Op hoogte wonen lijkt onstuitbare trend, maar woningen worden wel steeds kleiner

Toets voor de aardigheid ‘Zalmhaventoren’ in op je zoekscherm in Instagram en de mooie skylines vliegen je om de oren. De Zalmhaventoren in het donker, de Zalmhaventoren met een grote boot op de voorgrond, de Zalmhaventoren die oprijst uit een flink mistdek. Rotterdammers zijn trots op hun nieuwe paradepaardje, dat is wel duidelijk.