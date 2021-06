Onenigheid over bouw van bijna 1 miljoen huizen

Knalroze studenten­vil­la in Enschede na 2 maanden eindelijk weer wit: ‘Geen spijt van grap’

20 mei Na twee maanden is er eindelijk duidelijkheid over Huize ’t Pott: de roze studentenvilla in Enschede wordt - met hulp van de daders - in originele staat teruggebracht. Dat ging niet zonder slag of stoot. „We hadden het idee dat ze de hoofdprijs vroegen.”