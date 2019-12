Ondernemers verwachten problemen met hypotheek: ‘Dat is onterecht’

Ook ondernemers die inmiddels zelf een hypotheek hebben afgesloten, zijn over het algemeen positief. Slechts 15 procent ziet het als ‘een erg moeizaam en traag proces'. Drie op de vier zelfstandige ondernemers verwachten dat zij bij een hypotheekaanvraag over meer financiële middelen moeten beschikken dan mensen die in loondienst werken. Driekwart is ervan overtuigd dat het proces van afsluiten lastiger voor hen is. De Hypotheker heeft onderzoeksbureau GfK een enquête laten afnemen omdat volgens de bemiddelaar zzp’ers en andere ondernemers vaak ook een eigen huis binnen handbereik hebben, terwijl ze dat zelf niet weten. Een grote meerderheid van de ondernemers gaat er overigens wel van uit dat het hen uiteindelijk lukt om een hypotheek te krijgen. En er is ook nog een deel van de huizenbezitters (19 procent) dat de afgelopen vijf jaar een huis volledig met eigen geld heeft kunnen kopen.

Mogelijkheden gelijk

,,Het proces is voor ondernemers de laatste jaren sterk verbeterd", zegt een woordvoerder van De Hypotheker. ,,Dat komt vooral doordat er een onafhankelijke rekenmeester is die na een inkomenstoets een inkomensverklaring kan afgeven. Met die verklaring zijn de mogelijkheden gelijk aan die van mensen met een vast contract.” Waar voorheen minimaal drie jaarrekeningen nodig waren voor een hypotheekaanvraag, kunnen ondernemers nu al na een jaar zelfstandigheid een hypotheek afsluiten op basis van een inkomensverklaring. ,,Ondernemers werden altijd gezien als een groter risico voor hypotheekverstrekkers, maar het onderscheid met medewerkers in loondienst is inmiddels wel vervaagd”, zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. ,,Uiteraard moeten ondernemers nog wel jaarstukken en belastingaangiftes overleggen, maar zeker met de hulp van een boekhouder is dat vaak snel geregeld.”

Steeds meer freelancers

Er zijn de laatste jaren veel meer ondernemers bijgekomen, met name dankzij de groei van freelancers die als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) door het leven gaan. Vijftien jaar geleden waren dat er nog 600.000, vorig jaar al 1,1 miljoen. ,,We zagen eerst de ontwikkeling van flexibilisering op de arbeidsmarkt. Het beleid van geldverstrekkers werd daar later op aangepast, maar dat duurt altijd even”, zegt Hagedoorn. ,,Ik kan me voorstellen dat de beeldvorming over de mindere kansen van ondernemers op de hypotheekmarkt hardnekkig is. Het zal even duren voordat de nieuwe mogelijkheden doordringen tot die groep.”



Marga Lankreijer-Kos van vergelijkingssite Independer ziet dat het proces voor zzp’ers de laatste jaren is verbeterd. ,,Het idee dat ondernemers meer eigen geld moeten inleggen klopt ook niet", zegt ze. ,,Als het inkomen eenmaal is vastgesteld, wordt op dezelfde manier berekend wat het maximaal te lenen bedrag is. Er zijn wel enkele geldverstrekkers die nog steeds bij ondernemers een lager percentage van de marktwaarde financieren.”



De Hypotheker denkt dat het belangrijk is dat ondernemers weten dat een hypotheek misschien wel binnen handbereik is. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen. Ondernemers hebben net zo goed recht op een betaalbaar huis als mensen in vaste dienst”, besluit de woordvoerder.