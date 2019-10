Nú is het tijd voor de bloembollen: blauwe druifjes zijn bollen voor dummies

Dutch Design Week Hoe Ikea in 2030 een ‘kringloop­win­kel’ wil zijn

24 oktober In tien jaar tijd wil de Nederlandse tak van woonwinkel Ikea 100 procent circulair worden. Alle producten moeten vanuit het kringloopprincipe worden gerecycled of hergebruikt. Een nieuwe tassen- en matrassenlijn luiden het decennium van de waarheid in.